Incendio divampa nel Grossetano: ripresa dei focolai a Cinigiano, "tenete chiuse le finestre" | FOTO

Focolai in ripresa a Cinigiano, in provincia di Grosseto, dove da ieri divampa un incendio. In corso le operazioni di spegnimento con mezzi aerei: un Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco ed elicotteri dell'antincendio boschivo della regione Toscana. I vigili del fuoco sono disposti a presidi delle infrastrutture sulle zone interessate dai fronti attivi e in bonifica nelle altre zone. Il paese di Cinigiano è stato ieri in gran parte evacuato. Alcune abitazioni e infrastrutture risultano danneggiate.

A causa dell'incendio si registrano disagi nella zona dell'Amiata grossetana per l'interruzione delle linee telefoniche e della rete dati. In questo momento all'ospedale di Castel del Piano non è possibile effettuare esami radiologici, fare i prelievi e non si può usare internet. Problemi anche per il call center di Arcidosso che risulta isolato e quindi il Cup (Centro unico prenotazione) non è raggiungibile. I tempi di ripristino non sono al momento noti.

"Si è trattato di un incendio vasto, arrivato al paese con violenza. Il primo pensiero e obiettivo è stato proteggere la comunità. Le operazioni continuano e si raccomanda: finestre chiuse e tapparelle abbassate soprattutto nelle case isolate e nella parte perimetrale del centro urbano, tende da sole comunque chiuse e attivare irrigazione se presente nei giardini o aree rurali": è quanto ha affermato Romina Sani, sindaco di Cinigiano. "Abbiamo sezioni di perimetro contenute che non destano preoccupazioni e altre aree ancora a rischio, ma presidiate da vigili del fuoco e servizio regionale Aib, distribuiti sull'abitato e sulle campagne. Le persone sono rientrate quasi tutte al paese che adesso è in sicurezza. Sono ripartiti anche i mezzi aerei per spegnere le fiamme". Il sindaco ha spiegato che per i cittadini "sono presenti confezioni di acqua da due litri al parcheggio del mercato a Cinigiano. Rispetto alla corrente elettrica si mantiene il distacco delle linee per ragioni di sicurezza per operazioni con mezzi aerei. È stato comunque riattivato il trasformatore con linea interrata dalla Zancona che arriva a Cinigiano".