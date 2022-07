Incendio in Valtellina, caldo e vento: "ore di vero incubo a Tresivio", evacuazioni

Grosso incendio nel territorio comunale di Tresivio (Sondrio): sul posto elicotteri e Canadair, con i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio impegnati nelle operazioni di spegnimento. La zona è strettamente monitorata per la possibile riattivazione di focolai. A causa della grande quantità di cenere e fumo, alcuni residenti hanno abbandonato le proprie case, in via precauzionale.