Incidenti in Montagna: precipita sul versante svizzero del Cervino, morto alpinista

Incidente sul versante svizzero del Cervino: un alpinista è morto dopo essere precipitato per circa 350 metri. E' accaduto all'altezza del bivacco Solvay, a quota 4.000 metri, mentre l'uomo scendeva lungo la Cresta dell'Hornli, la via normale elvetica alla vetta. Al momento della caduta non era legato, ha spiegato la polizia del Canton Vallese, che ha riportato oggi l'incidente avvenuto ieri. Il corpo è stato localizzato sul versante est del Cervino. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.