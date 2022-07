Indonesia: il pilota di un aereo passeggeri muore dopo un atterraggio di emergenza

Il pilota di un aereo passeggeri in Indonesia ha accusato un malore 15 minuti dopo il decollo oggi, giovedì 21 luglio, ed è stato costretto a tornare in aeroporto prima di essere portato d'urgenza in ospedale dove è poi morto. Il volo Citilink Indonesia - un Airbus A320 che trasportava più di 100 passeggeri - era partito dall'aeroporto internazionale di Surabaya nella provincia di East Java ed era diretto alla città di Ujung Pandang nella provincia di Sulawesi meridionale.