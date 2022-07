INGV: gli InfoPoint di Stromboli e Vulcano riaprono con nuovi percorsi multimediali interattivi

MeteoWeb

Dal mese di luglio 2022 a Stromboli e Vulcano gli Info Point dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riaprono le porte per accogliere visitatori, turisti, appassionati e curiosi in percorsi conoscitivi delle terre vulcaniche eoliane. Da oltre vent’anni, i due Info Point, già noti come Centro Informativo INGV di Stromboli e Centro Informativo INGV “Marcello Carapezza” di Vulcano, sono i punti di riferimento dell’informazione e della divulgazione scientifica realizzati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC).

Durante il periodo estivo, quando l’afflusso di turisti e di residenti è maggiore, l’INGV mette a disposizione dei visitatori delle isole dei team specializzati di ricercatori per illustrare il fascino del vulcanismo eoliano e i rischi a esso connessi. Particolare attenzione sarà data all’informazione sul potenziamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza di Vulcano a seguito dell’aumento nei parametri dei gas vulcanici che ad ottobre 2021 hanno determinato il DPC a disporre il passaggio al livello di allerta giallo e, successivamente, il Sindaco di Lipari a interdire la balneazione nella Baia di Levante.

Per Stromboli, inoltre, l’informazione offerta dai Centri si concentrerà anche sulle dinamiche delle esplosioni cd. “maggiori” che hanno interessato il vulcano nel mese di maggio 2022, ricordando che, anche a seguito delle eruzioni del 2019, il Sindaco ha interdetto la salita ai punti di osservazione oltre quota 400 m.l.m.

Percorsi integrati, eventi vulcanici nella storia recente e fenomeni naturali ad essi connessi saranno il fulcro del viaggio conoscitivo che porterà i visitatori alla scoperta dei due vulcani siciliani, suggestivi e bellissimi, che affiorano dalle acque del Mar Tirreno.

Quest’anno gli Info Point riaprono al pubblico con un aspetto rinnovato e ancora più orientato alla multidisciplinarietà e all’interattività nella divulgazione scientifica. Non solo pannelli informativi sulla geologia delle isole e sulle attività di sorveglianza geofisica e geochimica dell’arco eoliano coordinate dal CME (Centro Monitoraggio Eolie), ma anche monitor dinamici attraverso i quali toccare con mano e in tempo reale le attività di monitoraggio dei vulcani attivi delle isole Eolie.

Un sistema integrato che l’INGV mette a disposizione per la migliore comprensione delle sue attività. Infatti, il monitoraggio costante delle attività vulcaniche e le ricerche scientifiche che continuamente vengono realizzate sulle loro strutture, portano i ricercatori a conoscere sempre di più i meccanismi che regolano questi giganti della natura, offrendo informazioni sempre di più utili nelle dinamiche della prevenzione dai rischi naturali.

Gli Info Point di Stromboli e Vulcano saranno aperti tutti i giorni della settimana, dalle ore 10:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e resteranno aperti fino al 15 ottobre.

Tutte le info al link cie.ingv.it