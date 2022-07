Inondazioni in Iran: almeno 69 morti, 45 persone ancora disperse a Teheran e altre 3 province

Almeno 69 persone sono morte a causa di inondazioni e frane che hanno colpito città in tutto l'Iran: lo ha reso noto oggi l'Organizzazione iraniana per la gestione della crisi. Nezhad Jahani, un alto funzionario dell'organizzazione, ha affermato che almeno 45 persone sono ancora disperse a Teheran e in altre 3 province a seguito delle recenti inondazioni, che hanno danneggiato almeno 20mila abitazioni.