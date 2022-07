Intelligenza artificiale: far pensare un computer come fosse un bambino

Un sistema di intelligenza artificiale in grado di apprendere le regole di base del buon senso del mondo fisico in modo simile a un bambino è presentato in un articolo in Nature Human Behaviour. Anche i bambini molto piccoli sono consapevoli della "fisica intuitiva", le regole del buon senso su come funziona il mondo. Ad esempio, i bambini di appena cinque mesi sono sorpresi se gli viene mostrata una situazione che comporta un evento fisicamente impossibile, come un giocattolo che scompare improvvisamente. Tuttavia, l'apprendimento della fisica intuitiva si è rivelato difficile per gli algoritmi di apprendimento automatico, anche se questi sistemi hanno mostrato abilità sovrumane in molti altri compiti, come imparare a riconoscere oggetti diversi.