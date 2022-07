Israele, incendio in un importante sito archeologico: “distrutte le spine, non le antichità”

MeteoWeb

Lunedì scorso le fiamme che si sono propagate da un incendio di potatura nelle aree agricole di Moshav Beit Uziel hanno bruciato vaste aree del Parco nazionale di Tel Gezer, in Israele. Secondo le valutazioni iniziali fatte martedì mattina, non sono stati arrecati danni irreversibili alle antichità del sito, come ha precisato Roee Shtrauss, direttore regionale di Sharon dell’Autorità israeliana per la natura e i parchi (INPA). “Questa mattina siamo venuti con il nostro team di restauro e conservazione per valutare i danni e anche se vediamo che ci sono stati danni, fino ad ora non abbiamo visto alcun danno irreversibile“, ha detto Shtrauss. “Avremo bisogno di restaurare e pulire le antichità che sono state bruciate, ma dobbiamo fare uno studio più approfondito della situazione per determinare meglio cosa deve essere fatto“.

Il sito archeologico di Tel Gezer, nel centro di Israele, non è dunque stato danneggiato dall’incendio. “Tel Gezer è bruciato e la vista è decisamente inquietante”, ha affermato il direttore dell’Autorità per le antichità israeliane Eli Eskosido. “Ma è importante sottolineare che in generale il fuoco non danneggia in modo irreversibile i resti archeologici in pietra“. Semmai, l’eliminazione delle spine e di altri fastidiosi arbusti che oscurano le antichità nel Parco Nazionale di Tel Gezer potrebbe finire per rivelare cose nuove, afferma una fonte archeologica.

In questa fase l’IAA sta esaminando e studiando i danni arrecati al sito e gli esperti di conservazione delle antichità rimuoveranno la fuliggine e la carbonizzazione, previa approvazione dei budget per i lavori da parte del governo. Ma in ogni caso la maggior parte degli antichi incantesimi di Gezer sono sotterranei e non sono stati toccati dalla conflagrazione, ha aggiunto Eskosodi.

Il sito archeologico

Detto questo, l’incendio ha colpito centinaia di dunam, secondo Ynet. In Israele in generale, gli incendi sono causati dall’azione umana, sia per scopi dannosi o semplicemente per negligenza con fuochi da barbecue e/o mozziconi di sigarette. Questo vale anche per l’incendio di Gezer: secondo quanto riferito, sarebbe stato causato da un “fuoco controllato” acceso per liberare terreni per l’agricoltura che è andato fuori controllo. Il sito che ora è il carbonizzato e annerito Tel Gezer è stato occupato per almeno 5.500 anni. Fu scoperto per la prima volta nel XIX secolo da esploratori in Terra Santa sperando di trovare una prova della Bibbia e da allora è stato oggetto di indagini scientifiche più o meno da allora.

Nel 2013, con loro sorpresa, gli archeologi israeliani hanno scoperto una delle prime città cananee sotto la città cananea del periodo biblico. Questa prima città aveva legami con l’Egitto, grazie a reperti archeologici come scarabei, foche e un grazioso cartiglio raffigurante nientemeno che il faraone Amenhotep III. La sua distruzione avrebbe potuto essere dovuta a un conflitto con gli egiziani oa una guerra intestina, come non era raro da queste parti o altrove del resto. Tre anni dopo fu trovata a Gezer una bella struttura simile a un palazzo, all’incirca all’epoca del leggendario re Salomone. Era di un tempo migliore, a quanto pare. Da un periodo meno fortuito, gli archeologi hanno trovato uno strato di distruzione di cenere e mattoni spesso un metro nella parte occidentale della città.

Poi, nel 2017, per la prima volta gli archeologi hanno scoperto corpi reali a Gezer, risalenti a una distruzione dovuta al fuoco di circa 3.200 anni fa: quando la fiammeggiante struttura cananea è crollata, un adulto e un bambino sono rimasti intrappolati all’interno. Questa prova supporta il vanto del faraone Merneptah di aver “sequestrato” Gezer.

Tra religione e leggenda

La Bibbia si è dimostrata esatta? Si può dire che sono state trovate prove a sostegno delle narrazioni storiche. Ma in nessun momento di tutta questa storia contorta apprendiamo perché gli egiziani si rivoltarono contro Gezer, cosa che apparentemente fecero con entusiasmo: un rilievo al tempio di Amon mostra quello che alcuni interpretano essere il faraone Siamun che commemora la sua vittoria su Ghezer. Altri sostengono che il sollievo non mostra una cosa del genere. Solo ulteriori ricerche potranno chiarirlo.