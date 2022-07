Israele, Stambecco entra in stanza per colazione: un piacevole “terzo incomodo” per la coppia di turisti in Hotel

MeteoWeb

Grande stupore stamani per una coppia di turisti che avevano appena ricevuto la colazione in camera al Genesis Hotel nel sud d’Israele: erano ancora a letto quando dal finestrone è entrato uno… Stambecco! Imponente, bellissimo, lo Stambecco è sembrato un po’ spaesato ma voglioso di avere un po’ di cibo. I turisti, ancora a letto, sono rimasti piacevolmente stupiti e hanno immortalato la scena con un video che è diventato virale sui social israeliani (e che pubblichiamo in coda all’articolo).

Lo Stambecco è tipico di Israele in quanto popola i deserti di Negev e della Giudea al punto che è un simbolo della fauna israeliana. Non è particolarmente selvaggio: si lascia avvicinare facilmente, ma fino ad oggi non si era mai visto chiedere il check in in una struttura alberghiera.