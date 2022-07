Jet ski, l'allarme di MareAmico: "far west a Mollarella"

"Quest'anno la presenza dei jet ski in acqua è diventata assolutamente ingombrante, in gran parte delle nostre spiagge": lo afferma in una nota MareAmico Agrigento, parlando di "far west". "A San Leone, a Siculiana marina, a Giallonardo ed a Palma di Montechiaro, soprattutto durante i weekend, i bagnanti assistono con stupore, a queste pericolose evoluzioni. Ma quello che si vede a Licata, ed in particolare nella zona di Mollarella, ha dell'incredibile: queste potenti moto d'acqua sfrecciano pericolosamente tra le teste dei bagnanti".