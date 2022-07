Kaliningrad, il blocco potrebbe essere rimosso a breve

MeteoWeb

Prosegue il contenzioso sul divieto di transito per alcune merci nell’exclave russa di Kaliningrad. Secondo le informazioni ottenute dal settimanale tedesco Der Spiegel, la misura potrebbe essere presto revocata, anche su richiesta della Germania.

Per quasi due settimane, la Commissione europea e la Lituania hanno discusso se anche le merci in transito per Kaliningrad siano soggette a sanzioni dell’UE. Ora il governo federale tedesco sta spingendo per l’esenzione dell’area per evitare un’escalation. Sarebbe ipotizzabile che Bruxelles pubblicasse una cosiddetta guida, ovvero una spiegazione giuridica del quarto pacchetto di sanzioni a cui si riferiscono i lituani. In questo si può chiarire che il trasporto a Kaliningrad non è interessato dalle sanzioni. Tuttavia, non c’è ancora alcun accordo con il governo lituano. La questione è delicata perché la commissione vuole evitare di mettere in imbarazzo il governo di Vilnius.