Ritrovato il corpo del sub disperso in mare a largo di Ladispoli

Individuato questa mattina il corpo del sub disperso nelle acque di Ladispoli il 15 luglio scorso: lo ha reso noto la Direzione marittima di Civitavecchia che ha coordinato le ricerche. A segnalare il cadavere del 70enne dei pescatori subacquei in immersione, a circa un miglio e mezzo al largo della località Torre Flavia, nel comune di Ladispoli. Il corpo dell'uomo giaceva supino su un fondale di circa 10 metri. Con il coordinamento della Sala Operativa della Centro di soccorso marittimo di Civitavecchia, tre unità navali della Guardia Costiera, già impegnate nelle operazioni di ricerca dell'uomo con l'ausilio di un aereo ATR della Guardia Costiera, sono state fatte convergere nella zona di ritrovamento del corpo. Con il supporto del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la salma è stata recuperata dal fondale ed imbarcata su un battello veloce, per il successivo trasferimento presso un pontile d'ormeggio della costa ladispolana dove, previa autorizzazione del magistrato di turno, sarà consegnata ai familiari, già presenti sul posto.