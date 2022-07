Stazione Spaziale: il lancio di Crew-5 slitta a fine settembre, sarà una pietra miliare cruciale per la NASA

I prossimi passeggeri di Crew Dragon di SpaceX dovranno aspettare ancora un po' per la partenza. SpaceX e la NASA lanceranno Crew-5 , la prossima missione congiunta con equipaggio sulla ISS, non prima del 29 settembre . Il ritardo vedrà la missione posizionarsi dietro il lancio con equipaggio del veicolo russo Soyuz .

"Un lancio alla fine di settembre consentirà a SpaceX di completare l'elaborazione dell'hardware e i team della missione continueranno a rivedere la data di lancio in base al programma dei veicoli spaziali in visita della Stazione Spaziale," hanno spiegato i funzionari della NASA.

Il volo sarà una pietra miliare cruciale per la NASA, che da tempo sostiene lo "scambio di equipaggio" in cui i cosmonauti russi volano nelle missioni acquistate commercialmente dalla NASA e gli astronauti della NASA continuano a viaggiare sulle capsule russe Soyuz.

Dopo lunghe trattative, la scorsa settimana la NASA ha annunciato che Crew-5 sarà il primo volo SpaceX a trasportare un cosmonauta. La NASA e l'agenzia spaziale russa Roscosmos hanno anche concordato che il cosmonauta Andrei Fedyaev volerà su Crew-6, il cui lancio è atteso in primavera. Nel frattempo, gli astronauti della NASA Frank Rubio e Loral O'Hara voleranno in missioni Soyuz nei prossimi mesi.

Il nuovo programma per Crew-5 implica che i veicoli si scambieranno gli slot di lancio così come i passeggeri.

La missione Crew-5 mirava in precedenza a raggiungere il laboratorio orbitante all'inizio di settembre. Secondo il nuovo programma, invece di sostituire gli astronauti Crew-4 attualmente in orbita prima del prossimo lancio della Soyuz, gli equipaggi della Soyuz si daranno il cambio per primi. Il lancio della prossima Soyuz e il ritorno dell'attuale equipaggio della Soyuz dovrebbero avvenire tra il 16 settembre e il 30 settembre, secondo la NASA.