In orbita altri 46 satelliti Starlink: record per SpaceX nel 2022

Oggi un razzo Falcon 9, decollato dalla Vandenberg Space Force Base in California, ha rilasciato in orbita altri 46 satelliti Starlink, con cui Elon Musk intende costruire una mega-costellazione per portare internet in ogni angolo del mondo. La missione rappresenta il 32° lancio di SpaceX in questa prima parte del 2022: un record, considerando che nel 2021 la compagnia ha effettuato 31 lanci in tutto. Finora SpaceX ha lanciato 2.800 satelliti Starlink, di cui 2.115 sarebbero al momento operativi, secondo il calcolo tenuto dall'astronomo Jonathan McDowell.