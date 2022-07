Long Covid: sono 62 i sintomi possibili, tra questi anche perdita di capelli e di libido

Nello specifico, i dati acquisiti tra gennaio 2020 e aprile 2021 riguardavano 486.149 persone che si erano contagiate con il SarsCoV2 e 1,9 milioni di persone che non indicavano infezione da coronavirus. Con un focus sui pazienti che non erano stati ricoverati, il team di ricercatori è stato in grado di identificare tre categorie di sintomi distinti segnalati da persone con problemi di salute persistenti dopo l'infezione: quelli respiratori; quelli riguardanti la salute mentale e i problemi cognitivi e altro, per un totale di 62 disturbi ricorrenti.