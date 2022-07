Invasione di lumache giganti, quarantena di tre anni in Florida: “causano meningite”

MeteoWeb

Una contea della Florida è in quarantena a causa della scoperta di una popolazione in rapido aumento di lumache di terra africane giganti invasive. Il 23 giugno scorso il Dipartimento dell’agricoltura e dei servizi ai consumatori della Florida (FDACS) ha confermato la presenza di lumache di terra africane giganti nell’area di New Port Richey, nella contea di Pasco.

Le lumache rappresentano un rischio per la salute degli esseri umani perché portano un parassita chiamato verme polmonare dei topi, che può causare la meningite, come ha riferito alla CNN Christina Chitty, direttrice dell’informazione pubblica presso la FDACS. Possono produrre fino a 2.500 uova all’anno, quindi l’espansione della popolazione è molto difficile da controllare. Secondo Chitty, le lumache giunte nella contea di Pasco probabilmente provenivano dal commercio illegale di animali domestici. Le lumache di terra africane giganti sono infatti illegali da possedere come animali domestici negli Stati Uniti, ma alcuni proprietari di animali esotici mantengono ancora i parassiti invasivi. Se i proprietari li scartano in natura o li perdono accidentalmente, possono rapidamente trovare un nuovo habitat, nutrendosi di oltre 500 specie di piante diverse e persino consumando la pittura e lo stucco delle case come fonte di calcio.

Chitty ha spiegato anche che il dipartimento sta attualmente indagando sulla popolazione e determinando quante lumache ci siano nella contea di Pasco. Le lumache sono originarie dell’Africa orientale e possono crescere fino a 8 pollici di lunghezza.

La quarantena entrata in vigore lo scorso 25 giugno, e che durerà per i prossimi due anni, impedisce ai residenti di spostare lumache o oggetti correlati, come piante e terreno, all’interno o all’esterno dell’area di quarantena designata. Inoltre è stato consigliato ai residenti che avvistano gigantesca lumache africane di terra di chiamare la hotline FDACS ed evitare di toccare la lumaca senza guanti a causa del rischio di meningite.

Secondo Chitty, FDACS prevede che ci vorranno tre anni per sradicare la popolazione nella contea di Pasco, utilizzando il pesticida metaldeide per trattare il suolo. Questa non è la prima volta che la Florida ha a che fare con un’invasione di lumache giganti. Nel 2011, una popolazione di parassiti è stata scoperta nella contea di Miami-Dade. Ci sono voluti, in quel caso, dieci anni affinché la popolazione venisse completamente sradicata. Mentre le lumache nella contea di Miami-Dade avevano la carne di colore grigio, le lumache nella contea di Pasco hanno la carne bianca, ha riferito Chitty.