La Luna e i suoi crateri: la porosità della crosta rivela una storia di violenti bombardamenti

Enormi crateri sfregiano la superficie della Luna: sono visibili ad occhio nudo, ma se si utilizza un binocolo o un telescopio, quelle imperfezioni rotonde si moltiplicano rapidamente. Il nostro satellite è infatti ricoperto da crateri da impatto grandi e piccoli, testimonianza di una violenta storia di bombardamenti da parte di corpi celesti come comete e asteroidi.

Questi crateri, però, rappresentano solo parte della storia della Luna.

Un team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha ipotizzato possibili scenari di impatto, tracciando i cambiamenti nella compattezza della superficie della Luna nel corso dei secoli per stimare il bombardamento subito. I risultati suggeriscono che la luna probabilmente ha subito almeno il doppio del numero di impatti poiché ci sono attualmente crateri sulla sua superficie.

“Sappiamo che la Luna è stata bombardata così tanto che quello che vediamo sulla superficie non è più una traccia di ogni impatto che abbia mai avuto, perché a un certo punto le collisioni hanno cancellato quelle precedenti,” ha spiegato Jason Soderblom, scienziato planetario del MIT e co-autore dello studio.

Per “vedere” i precedenti crateri, per così dire, i ricercatori si sono concentrati sulla porosità della crosta lunare – quanto è poco compatto il materiale – per trovare indizi. “Quello che stiamo scoprendo è che il modo in cui gli impatti hanno creato la porosità nella crosta non viene distrutto e ciò può darci un vincolo migliore sul numero totale di impatti a cui è stata soggetta la Luna,” ha affermato Soderblom.

Per determinare la porosità della crosta lunare, i ricercatori hanno analizzato i 77 crateri più grandi, confrontandone età, dimensioni, posizione e porosità, creando simulazioni per vedere come questi impatti potrebbero aver alterato la porosità della crosta nel tempo.

“Abbiamo utilizzato il bacino più giovane che abbiamo sulla Luna, che non è stato soggetto a troppi impatti, e lo usiamo come punto di partenza per le condizioni iniziali,” ha spiegato Ya Huei Huan, autore principale dello studio e postdoc del MIT. “Ci siamo serviti poi di un’equazione per affinare il numero di impatti necessari per passare dalla porosità iniziale alla porosità più compatta e attuale dei bacini più antichi“.

Le simulazioni hanno indicato che per raggiungere lo stato attuale, una Luna molto più giovane aveva una crosta porosa del 20%. In seguito è stata sottoposta a un periodo di intenso bombardamento, chiamato bombardamento lunare pesante, che si è verificato tra 4,3 miliardi e 3,8 miliardi di anni fa. Quando i crateri più vecchi sono stati colpiti da nuovi impatti, la superficie lunare è diventata più compatta. Oggi, la superficie lunare è porosa solo per il 10% circa.

Attraverso queste simulazioni, il team ha stimato che il numero totale di impatti sia stato circa il doppio rispetto al numero di crateri che esistono oggi sulla sua superficie, una stima piuttosto prudente.

“Le stime precedenti hanno individuato un numero molto più alto, fino a 10 volte gli impatti che vediamo in superficie, e prevediamo che ci siano stati meno impatti,” ha sottolineato Soderblom. “Ciò è importante perché limita il materiale totale che gli impatti come asteroidi e comete hanno portato sulla Luna e sui corpi terrestri e pone vincoli alla formazione e all’evoluzione dei pianeti in tutto il Sistema Solare“.

Lo studio è stato pubblicato su Nature Geoscience.