Maltempo: oltre 50mila fulmini in Italia nelle ultime 24 ore

MeteoWeb

Pioggia e forte vento hanno colpito diverse regioni: sono stati oltre 1.000 gli interventi svolti dai vigili del fuoco dal pomeriggio di ieri fino alla notte nel Lazio (380), in Emilia Romagna (290), nelle Marche (180), in Campania (120) e in Toscana (110).

A farla da padrone, oltre a bombe d’acqua e violente raffiche, sono stati soprattutto i fulmini: secondo Blitzortung.org, che fornisce in tempo reale la mappa dei fulmini, sarebbero state più di 50mila le saette che hanno colpito l’Italia in 24 ore: 15mila sul Centro Italia, circa 10mila tra Lazio e Campania, 8.700 tra Triveneto ed Emilia-Romagna, 7mila sull’Adriatico, 4mila tra Puglia e Basilicata e oltre un migliaio sulla Calabria.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: