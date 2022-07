Maltempo: albero cade in lungarno a Firenze

A causa del forte vento che ha sferzato improvvisamente Firenze e alcune parti del territorio fiorentino, questo pomeriggio un albero è caduto sul lungarno Ferrucci. Un grosso ramo si è staccato e ha colpito un'auto e alcuni motorini parcheggiati ma non ci sarebbero feriti. Un altro albero sarebbe caduto nella zona di Rosano. Sul lungarno sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati impegnati in una decina di interventi nel territorio fiorentino per rami caduti, cornicioni pericolanti e dissesti statici.