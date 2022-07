Maltempo: albero si schianta sulla Salaria nel Reatino

A causa del maltempo che si è abbattuto in tutta la provincia di Rieti nel pomeriggio, un grosso albero è caduto lungo tutta la carreggiata della strada statale Salaria, all'altezza del km 44, nel territorio dell'abitato di Osteria Nuova. La pianta, con tutta probabilità, è stata abbattuta dalla pioggia e dal forte vento, occupando l'intera carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Fortunatamente nessun veicolo è rimasto coinvolto, mentre si registrano disagi e rallentamenti alla viabilità in entrambi i sensi di marcia.