Forte maltempo nel basso Molise: danni a tetti e alberi caduti | VIDEO

Il maltempo che ha investito il basso Molise oggi ha provocato danni tra San Martino in Pensilis, Ururi e Rotello, in provincia di Campobasso. Il forte vento di questa mattina ha divelto i tetti di varie abitazioni e abbattuto alberi su diverse strade secondarie (vedi video in fondo all’articolo). Gran lavoro per i Vigili del Fuoco impegnati per l’intera giornata a San Martino. A Termoli, in zona via Duca degli Abruzzi, diverse vetrate di infissi sono andate in frantumi a causa del vento forte, rischiando di ferire i passanti.

Nel pomeriggio, inoltre, un incendio ha lambito abitazioni e la Chiesa di San Pietro a Termoli. Il rogo si è sviluppato in via Biferno, in un’area di vegetazione spontanea tra palazzine e il luogo sacro. L’intervento dei pompieri ha evitato il peggio.

