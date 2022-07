Maltempo Brescia, nubifragio a Niardo e Braone: esondato il torrente Re e il Corbello, gravi danni e popolazione evacuata | FOTO e VIDEO

Forte ondata di maltempo nel Bresciano nelle scorse ore: decine di vigili del fuoco sono al lavoro a seguito di forti piogge che hanno colpito le aree di Niardo e Braone . Esondato il torrente Re e il Corbello: le acque hanno invaso dapprima la statale 42 colpendo delle auto in transito, e poi varie abitazioni civili raggiungendo la ex strada 42. Si registrano tre feriti non gravi. Ingenti i danni alle abitazioni civili, alla ferrovia e alle attività commerciali nella zona Crist. Una stima più precisa dei danni si avrà soltanto nelle prossime ore.

"Purtroppo la situazione è drammatica. A mezzanotte esondati due torrenti che erano esondati l'ultima volta 35 anni fa. Dopo un'ora di pioggia intensa, abbiamo sentito un grande frastuono sembrava un terremoto ed erano i due torrenti esondati": è quanto ha dichiarato il primo cittadino di Niardo, ospite di The Breakfast Club, su Radio Capital. "E' un disastro qui, interrotta la viabilità e la via ferroviaria. Abbiamo danni a diversi fabbricati. Fortunatamente non ci sono vittime. Evacuate una trentina di persone, dovevamo evacuarne di più perché si sentiva odore di metano. Sono intervenuti i tecnici che gestiscono la rete del gas e una volta scongiurato il pericolo di perdite, abbiamo evacuato solo chi era in pericolo in base alla posizione delle abitazioni. La regione ha attivato subito gli interventi per incanalare di nuovo il torrente nel suo letto. Le persone evacuate sono state sistemate in una palestra e in un oratorio. C'è stata una nottata di lavoro incessante. Ora non piove più".