Maltempo nel Bresciano, alluvione in Valcamonica: a Niardo e Braone si continua a scavare nel fango

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza a Niardo e Braone, i due paesi della Valcamonica, nel Bresciano, colpiti da un nubifragio che ha fatto esondare i torrenti che li attraversano: le ruspe hanno ripreso a scavare nel fango ed è iniziata la conta dei danni. Nella notte non si sono registrate precipitazioni rilevanti. Oltre 230 persone sono state evacuate: la palestra del liceo goal G di Breno, trasformata in dormitorio, ma è rimasta vuota in quanto gli sfollati sono stati ospitati da conoscenti.