Maltempo in Calabria, nubifragi e grandinate. Grosso tornado a Capo Vaticano | FOTO e VIDEO

Il maltempo è arrivato in Calabria stamani, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Un fronte temporalesco ha sferzato la Regione provocando nubifragi, grandinate e vento impetuoso. A Cosenza la temperatura è crollata a +16°C e sono caduti 24mm di pioggia, nubifragi nel vibonese con punte di 50mm sulle Serre e un grosso tornado sulla costa al largo di Capo Vaticano, spettacolare perché alla base di un imponente cumulonembo come possiamo osservare nei video di seguito.

Il forte vento ha divelto la tettoia di uno stabilimento finita sulla carreggiata sud dell’autostrada A2 fra Torano e Mongrassano, nel Cosentino, rendendone necessaria la chiusura nel tratto interessato, e ha divelto qualche tenda da sole lungo la costa tirrenica cosentina. Nel capoluogo di provincia i Vigili del Fuoco sono intervenuti per lievi criticità dovuta all’allagamento di sottopassi e alla presenza di qualche albero abbattuto sulle strade. Qualche automobilista è rimasto bloccato con l’auto nei sottopassi allagati. Sei gli interventi effettuati dai pompieri. Situazioni analoghe si sono verificate nel Vibonese, dove sono stati tre gli interventi. Nessun danno a persone.

Il maltempo proseguirà nelle prossime ore estendendosi anche al reggino, in modo particolare nel basso Tirreno.

