Maltempo Campania: tuoni e lampi, vento e pioggia, furioso temporale a Napoli | VIDEO

Un violento temporale si è abbattuto su Napoli e provincia nella notte, dalle 3 alle 4 del mattino circa: il capoluogo ha ricevuto circa 14 mm di pioggia in breve tempo con un crollo delle temperature di circa 8°C, facendo registrare una minima di +18°C. Il maltempo è accompagnato da una serie di tuoni che hanno svegliato di soprassalto molte persone e da raffiche di vento molto forti soprattutto al Vomero, a Ponticelli, a Pozzuoli e in tutta Napoli Nord.

Il maltempo non ha colpito però solo il Napoletano: piogge intense si sono registrate anche nel resto della Campania, in particolare nell’Avellinese, con picchi di 44 mm a Solofra.

“Sembra una tromba d’aria, si sente volare di tutto“, “E’ la fine del mondo“, si legge nei vari post pubblicati sui social.

Forte maltempo anche nel Casertano: fortissime raffiche di vento e piogge intense si sono registrate su tutta la provincia. Ad Aversa è crollata in strada l’impalcatura di un cantiere pochi istanti prima che passasse un’auto, a Orta di Atella alberi sono stati sradicati. A Lusciano sono volate via e precipitate in strada diverse coperture delle abitazioni. A Cesa recinzioni di cantiere divelte e mura di cinta abbattute. Grossi danni anche a Mondragone e Marcianise, sull’Alto Casertano anche una violenta grandinata.

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore “giallo” valido fino alle 14 di oggi. L’avviso interessa i settori centrali della regione e, in particolare, le zone: 2, 3, 4, 5 (Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele).

