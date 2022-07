Maltempo, Coldiretti: SOS temporali sui terreni secchi

La pioggia è attesa per combattere la siccità nelle campagne ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente, provocano danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti.

E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’allerta meteo della protezione civile in nove regioni del centro Nord particolarmente colpite dalla siccità. A preoccupare – sottolinea la Coldiretti - sono gli eventi estremi con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La grandine è la più temuta dagli agricoltori per i danni irreversibili che provoca ai raccolti e in una manciata di minuti è in grado di distruggere il lavoro di un anno in una situazione in cui la siccità ha già avuto un impatto devastante sulle produzioni nazionali che fanno segnare cali del 45% per il mais e i foraggi che servono all’alimentazione degli animali, del 20% per il latte nelle stalle con le mucche stressate dal caldo afoso, del 30% per il frumento duro per la pasta nelle regioni del Sud che – sottolinea la Coldiretti – sono il granaio d’Italia.