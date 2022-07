Maltempo estremo in Francia: grandine fino a 7cm, downburst provoca danni e feriti ad un festival | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Francia è lo stato europeo ad essere più colpito da grandine di grosse dimensioni in questo inizio estate. Un altro violento episodio, con chicchi fino a 7cm, si è verificato nel nord della Franca Contea nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 giugno. La località più colpita è stata Montbéliard (Blamont), come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. A Pont-de-Roide numerosi veicoli sono stati danneggiati dalla grandine. Più tardi nel pomeriggio, anche il Giura è stato interessato da intensi fenomeni meteo.

Migliaia di persone si erano riunite per assistere al festival Eurockéennes de Belfort ma la prima serata è stata annullata a causa dell’arrivo di un violento temporale. Erano le 16:30 quando è esploso il temporale, con pioggia molto forte accompagnata da violente raffiche di vento (downburst), che hanno sollevato oggetti, abbattuto alberi, rami e barriere e strappato alcuni teloni posti sul palco.

Gli organizzatori hanno deciso di evacuare il sito e annullare la prima giornata del festival a causa delle condizioni proibitive. Secondo loro, sette partecipanti al festival sono rimasti feriti: sono stati portati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Un totale di 30 persone sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono intervenuti una decina di medici e soccorritori per prendersi cura dei feriti.

Sul lato del campeggio del festival situato sull’aerodromo di Chaux, il vento e la grandine hanno seminato il caos: le tende sono state letteralmente demolite, creando immagini apocalittiche (vedi video in fondo all’articolo). Alcuni alberi sono anche caduti sulle tende ma fortunatamente non si registrano feriti. Anche l’accesso al campeggio è stato bloccato a causa della caduta di cavi elettrici sulla strada.