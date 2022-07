Maltempo, grandinata in Mugello: danni a vigne e frutteti

Una "breve ma intensa grandinata" la sera del 28 luglio ha colpito le campagne del Mugello (Firenze), in particolare la zona di Borgo San Lorenzo e Vicchio: danni a vigneti e frutteti sono stati segnalati da Cia Toscana Centro che sta proseguendo una ricognizione nelle aziende agricole del territorio. "È stata una grandinata non eccessiva come altre volte - ha affermato Rudi Dreoni, vicepresidente Cia Toscana Centro - ma sufficiente a danneggiare vigneti, con i grappoli colpiti dalla grandine, e frutteti in particolare la produzione di mele. Inoltre, un forte vento, nei circa venti minuti di temporale, ha danneggiato alberi da frutto provocando diverse rotture ai rami".