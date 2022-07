Maltempo Lombardia: pioggia, vento e grandine nel Pavese, a Milano 120 interventi

Nella tarda serata di ieri sia Milano che la provincia di Pavia sono state colpite da forte maltempo.

Nel Pavese la pioggia è stata accompagnata anche da grandine e da intense raffiche di vento. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in interventi per alberi caduti e numerosi allagamenti, soprattutto di cantine e abitazioni al piano terra. Possibili danni anche per l'agricoltura, in grave difficoltà a causa della prolungata siccità.