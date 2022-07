Maltempo: nubifragi e grandine grossa in Abruzzo, disagi e danni

Anche l'Abruzzo si trova oggi nelle morsa del maltempo che, sebbene conceda un'importante tregua dal grande caldo, ha scatenato fenomeni violenti con grandinate e pioggia intensa. Forti nubifragi, in alcuni casi accompagnati da vento e grandine, anche di grandi dimensioni, sono in atto in particolare sul versante orientale, da Pescara a Chieti e a Teramo. Ovunque si registrano disagi e danni. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, tetti danneggiati e alberi caduti o pericolanti.