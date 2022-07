Maltempo Piemonte: temporali e vento forte, tetti divelti e alberi abbattuti tra Alessandria e Vercelli

Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco in Piemonte, in particolare tra Alessandrino e Vercellese.

In provincia di Alessandria i pompieri sono al lavoro per ripristinare i danni causati da temporali e vento forte abbattutisi tra la tarda serata di ieri e la notte su buona parte del territorio. Una quindicina gli interventi degli equipaggi per messa in sicurezza e rimozione di alberi, rami, coperture, tegole e pali telefonici caduti o pericolanti, soprattutto nel capoluogo e nelle zone di Casalese e Tortonese, al confine con la Lombardia.