Maltempo Piemonte: feriti in fuga dal nubifragio a Volpiano | FOTO

I forti temporali che nella scorsa notte hanno colpito il nord del Piemonte non hanno provocato solo danni ad auto, case e colture, ma sono stati anche responsabili del ferimento di alcune persone messe in fuga dalle condizioni meteo avverse. Ieri sera, le persone presenti alla festa patronale di Volpiano (Torino) sono dovute scappare via in fretta e furia quando un nubifragio, con grandine, vento e forte pioggia, ha travolto la località, causando molti danni.

Nella fuga, alcune persone sono rimaste contuse e una è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso per la frattura di un arto. I fenomeni meteo hanno devastato gazebo, tavoli e auto (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La festa, per volere dei volontari, riprenderà comunque questa sera, nonostante gli ingenti danni alle strutture.