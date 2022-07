Maltempo Puglia: forti piogge, grandine e downburst tra Cisternino e Locorotondo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I temporali che stanno investendo la Puglia, con ulteriore peggioramento dalla sera, stanno contribuendo ad abbassare notevolmente le temperature nella regione, dopo settimane di super caldo. Un temporale con violento downburst (ossia raffiche di vento lineari in uscita dai temporali) si è abbattuto sulla Valle d’Itria tra Cisternino (Brindisi) e Locorotondo (Bari), con pioggia intensa e forti grandinate che hanno imbiancato il suolo (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

A Locorotondo, sono caduti 27mm di pioggia in mezz’ora; 16mm finora a Cisternino. Registrate raffiche fino a 81km/h a Locorotondo.

