Roma bersagliata dal maltempo: fulmini, vento e pioggia colpiscono la Capitale, “mai visto un temporale così” | VIDEO

Forte temporale nella notte sulla Capitale: sono trascorse ore di apprensione a Roma per tuoni e fulmini, vento e pioggia. Particolarmente colpita la zona Nord, ma anche diverse zone del Lazio. La tempesta, durata poco più di un’ora, ha causato danni e disagi. Numerose le richieste di intervento arrivate ai Vigili del fuoco

“Mai visto un temporale così sulla Capitale“, “Fulmini e tuoni da ore su Roma. Che succede?“, “Dall’una di notte un forte temporale, tromba d’aria e poi fulmini e pioggia, davvero spaventoso. Ora sono le 2.05 e sembra essere tornata la calma“: tanti sui social i post di commento e preoccupazione sulla situazione meteo.

In un’ora, a partire dalle 01:30 circa, alcune zone della capitale hanno ricevuto circa 23 mm di pioggia, con un crollo delle temperature di circa 8°C, facendo registrare valori minimi di +17°C.

Segnalati danni nell’area dei Castelli. Il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, sui social sta raccomandando prudenza alla popolazione. Dalle 3 della notte infatti è stato attivato il Centro Operativo Comunale e il resoconto del Comune è pesante, “ingenti i danni“, mentre “si segnalano molti alberi caduti, anche su vetture parcheggiate, cornicioni caduti, oggetti di diverso tipo sparsi lungo le strade“, da qui l’invito alla popolazione “a percorrere le strade con cautela, verificando le condizioni di sicurezza, già dal momento dell’uscita dalla propria abitazione“. Il maltempo non ha risparmiato il Frusinate.

Ieri, il Centro funzionale regionale del Lazio aveva reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con validità dalla sera del 7 luglio 2022, e per le successive 18 ore, per venti forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di burrasca nella regione. Inoltre, dal tardo pomeriggio, e per le successive 12 ore si prevedevano precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori appenninici. Il Centro funzionale regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. allerta gialla per vento su tutta la regione.

