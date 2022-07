Forti piogge in Svizzera, il fiume Emme si gonfia rapidamente: alluvione nel Canton Berna | VIDEO

MeteoWeb

A causa delle forti piogge avvenute nella serata di ieri, lunedì 4 luglio, il fiume Emme in Svizzera ha avuto una quantità d’acqua eccezionalmente grande. Ieri è caduta di nuovo molta pioggia sul cantone di Berna, in particolare nella regione di Kemmeriboden nella valle dell’Emmental.

L’Emme, ancora parzialmente secco a giugno, si è velocemente gonfiato, trasportando una quantità d’acqua eccezionalmente grande, insieme a grandi tronchi d’albero (vedi video in fondo all’articolo). I dati di misurazione della stazione di Heidbüel a Eggiwil sono impressionanti: laddove l’Emme ha trasportato spesso poco meno di un metro cubo d’acqua al secondo negli ultimi sette giorni, ieri il volume di scarico ha raggiunto un valore massimo di 263 metri cubi, anche se solo per un brevissimo tempo.

Ponti e strade non sono stati più percorribili in alcuni casi nella comunità di Schangnau. L’Hotel Kemmeriboden-Bad è stato allagato, con l’acqua arrivata almeno a mezzo metro, come visibile dai segni sulle pareti, che ha trasportato tavoli e sedie. Nessuno è rimasto ferito ma la struttura resterà chiusa fino a nuovo avviso a causa dei danni riportati.

Lucerna è stata particolarmente colpita, con le strade allagate che hanno mandato il traffico in tilt. Nella regione di Kriens, diversi torrenti hanno rotto gli argini e le strade sono state allagate, così come molti scantinati. Ad Entlebuch si è verificata anche una piccola frana.

Dal pomeriggio di ieri, si sono verificati forti temporali anche in altre zone della Svizzera. Un treno della Ferrovia Centrale è deragliato tra Brienz e Oberried, dopo essersi scontrato con un albero caduto sui binari. Nessuno è rimasto ferito e i viaggiatori sono stati evacuati.