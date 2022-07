Maltempo Torino: danni nella notte a Rivarolo Canavese e Oglianico

MeteoWeb

A causa del maltempo, sono stati numerosi nella notte gli interventi dei vigili del fuoco nel Torinese. A Rivarolo Canavese, in via Gozzano 23, si è verificato il distacco del tetto di lamiera di una palazzina di tre piani per una superficie di 200 metri. Non si segnalano persone coinvolte. Ad Oglianico rami e alberi sono caduti su un’auto in sosta e sul tetto di una casa in corso Vittorio Emanuele 37: anche in questo caso non si sono registrati danni a persone.

