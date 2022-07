Maltempo Trentino: allagamenti e disagi, acqua e fango invadono hotel

Numerosi interventi in Trentino durante la notte e nella prima mattina di oggi per i disagi causati dal maltempo. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concentrate in particolare nella zona dell'Alto Garda, dove, oltre ad una ventina di interventi minori, i pompieri sono stati allertati per una colata di acqua e fango all'interno dell'hotel: lo riporta l'ANSA. Allagamenti segnalati anche nella zona di Tione e della bassa Rendena.