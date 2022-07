Maltempo in Valtellina: scout bloccati da nebbia e grandine

Il maltempo sta interessando questa sera la Lombardia con piogge che cadono copiose, insieme a grandine e fitta nebbia. I dati pluviometrici parlano di 54mm di pioggia a Gromo, nella bergamasca, 45mm a Limbiate, 30mm ad Alziate Brianza, 29mm a Bovisio Masciago, 18mm a Valfurva, in provincia di Sondrio, dove in Valtellina si sono verificate anche diverse frane.

E proprio nel sondriese un violento nubifragio si è abbattuto in serata nel territorio di Morbegno, dove un gruppo di oltre 20 scout è stato sorpreso da una fitta nebbia e da una forte grandinata nella zona montana di Pescegallo, in territorio comunale di Gerola Alta. Non riescono più a orientarsi e a scendere a valle, anche perché alcune passerelle sono state travolte dalle acque in piena dei torrentelli che sino ad oggi erano ridotti a pietraie o poco più per la forte siccità.