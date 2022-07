Maltempo Veneto: danni nel Padovano, a Cervarese Santa Croce tetto scoperchiato finisce sulla casa vicina | FOTO

Forte maltempo nella serata di ieri in provincia di Padova, in particolare nelle zone di Cervarese Santa Croce e Montagnana, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per rimuovere grossi alberi abbattuti dal vento e finiti sulle strade, e per la messa in sicurezza di abitazioni. Alcune piante sono cadute anche sulla linea ferroviaria, a Montagnana: un treno ha dovuto fermarsi 150 metri prima della stazione, in quanto le rotaie erano ostruite da trochi. Disagi per la circolazione anche sulla SR11, nei pressi di Rubano, per alberi crollati. Paura a Cervarese Santa Croce, in via Roma: un tetto si è staccato a causa del vento, andando a finire contro un'abitazione vicina. Non si registrano feriti.