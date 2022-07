Maltempo Basilicata, forte vento nel Potentino: alberi abbattuti

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza della sede Centrale e della sede distaccata di Melfi, nel pomeriggio, sono intervenuti sulla strada statale 658 Potenza-Melfi al km 31 nel comune di Filiano (PZ), per liberare la strada dai diversi alberi caduti a causa del forte vento. Gli alberi cadendo non hanno coinvolto nessuna vettura in transito. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 4 automezzi e 10 uomini, lavorando circa 2 ore per rendere nuovamente percorribile la strada statale; l'intervento si è concluso alle 18.40.