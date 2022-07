Marmolada: trovati altri resti umani

MeteoWeb

Sul ghiacciaio della Marmolada sono in corso nuove operazione di ricerca via terra. Coinvolti sin dalla primissima mattinata 14 operatori con 2 cani da ricerca e 2 vedette. I sistemi di allerta meccanici consentiranno lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Questa mattina sono emersi altri resti delle vittime del seracco crollato domenica scorsa: lo apprende l’ANSA. Attrezzatura tecnica e resti organici sono stati rinvenuti dagli operatori nell’ambito della ricognizione “vista e udito” sul luogo del disastro. Le ricerche, ancora in corso, si stanno svolgendo sulla parte bassa della colata di ghiaccio, roccia e fango, compresa una zona non interessata dal sopralluogo di ieri mattina.

Al momento le vittime accertate del disastro sono 10. Entro sera è atteso l’esito del primo confronto tra il DNA dei resti delle vittime non ancora identificate. Durante la notte le temperature sul ghiacciaio sono scese sotto lo zero, consolidando il ghiaccio e consentendo di estendere le operazioni.