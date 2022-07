Crollo Marmolada: recuperata la decima vittima, ancora un disperso

MeteoWeb

Sul ghiacciaio della Marmolada è stata recuperata la decima vittima, per cui rimane ancora una persona dispersa. “Fin dall’inizio noi abbiamo tenuto una linea molto cauta nel dare le informazioni, perché le nostre sono ufficiali,” aveva affermato in precedenza Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento. “Siamo davanti ad una situazione tragica, c’è la sensibilità dei parenti, nei confronti delle vittime e una situazione oggettivamente non facile da decifrare“.

“Sono convinto che grazie agli sforzi dei nostri soccorritori questa possa essere una giornata che porti novità e speriamo risposte alle famiglie colpite da questa immensa tragedia,” ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Il mio pensiero e la mia vicinanza è per queste mamme, questi papà, questi familiari e amici“. Arrivato al centro operativo di Canazei, Zaia ha anche affermato che il bilancio di questa tragedia è pressoché definito: “Ci sono undici persone tra i deceduti e i dispersi. Ad oggi l’identificazione degli otto deceduti riguarda tre veneti identificati ed una trentina. Dei feriti, sette sono ancora in ospedale e un paio sono gravi“.