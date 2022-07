Mars Sample Return, ESA e NASA riprogettano la missione marziana: 2 elicotteri prenderanno il posto del rover Rosalind Franklin

La missione Mars Sample Return (MSR) che intende portare sulla Terra campioni marziani incontaminati ora includerà due mini elicotteri. Funzionari della NASA hanno annunciato l'intenzione di riprogettare la missione, abbandonando il programma precedente che prevedeva un "fetch rover" dell'Agenzia Spaziale Europea che sarebbe atterrato sul pianeta con un lander.

Il rover Perseverance della NASA, che dovrebbe essere ancora attivo quando il lander MSR della NASA atterrerà nel 2031, avrà ora il compito di portare i campioni che sta raccogliendo su un veicolo di ascesa. In caso ciò non fosse possibile, due elicotteri molto simili a Ingenuity, atterrato con Perseverance l'anno scorso, saranno opzioni di backup per la raccolta dei campioni immagazzinati dal rover.

Gli elicotteri saranno simili a Ingenuity in termini di dimensioni e massa, ma con due differenze chiave, ha spiegato il ​​responsabile del programma MSR della NASA Richard Cook durante un briefing.

"Ci saranno gambe di atterraggio che includono, nella parte inferiore, ruote di mobilità," ha spiegato Cook, sottolineando che questa nuova capacità consentirà agli elicotteri di "attraversare la superficie". Un mini-braccio robotico su ciascuno dei veicoli consentirà ai droni di raccogliere le provette di campionamento che Perseverance lascerà dietro di sé, se necessario.

Se gli elicotteri dovranno essere impiegati per tale compito, atterreranno vicino a un tubo campione, si gireranno per raccoglierlo, e poi voleranno in un punto vicino al veicolo di ascesa su Marte. Dopo l'atterraggio, gli elicotteri si avvicineranno al veicolo e lasceranno il campione alla portata di un braccio di trasferimento appena annunciato dall'ESA.

La decisione di riprogettazione significa che nessun rover dell'ESA atterrerà su Marte nel prossimo futuro. Il nuovo progetto potrebbe anche consentire alla NASA e all'ESA di realizzare gli obiettivi con meno costi e complicazioni. "L'ingegnere in me era affascinato dal rover, perché è progettato per viaggiare molto più velocemente dei precedenti rover su Marte, probabilmente circa 4 o 5 volte più velocemente sulla superficie," ha dichiarato David Parker, Director of Human and Robotic Exploration dell'ESA.

Il rover Rosalind Franklin |Credit: ESA/ATG medialab

L'aggiunta del rover, tuttavia, avrebbe comportato "un secondo lancio, un secondo lander e così via," e quindi la rimozione dell'hardware dal progetto "ha molto senso programmatico," ha affermato. L'ESA sta ancora lavorando al rover Rosalind Franklin: avrebbe dovuto essere lanciato quest'anno con un razzo russo, ma il piano è fallito dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina. Rosalind Franklin dovrebbe ora decollare non prima del 2028. "Il team di ingegneri ha lavorato a grande velocità per trovare una strategia alternativa per l'invio del rover Rosalind Franklin su Marte," ha detto Parker, spiegato che sono in discussione diverse opzioni. Una riunione speciale del Consiglio europeo a Parigi a novembre consentirà agli Stati membri di decidere il miglior percorso da seguire, ha aggiunto.

Parti del piano MSR rivisto sono ancora in fase di elaborazione. I funzionari non hanno ancora una stima del costo, ma suggeriscono che avere un solo lander diretto su Marte sarà molto meno costoso che inviarne due. Inoltre, gli elicotteri non hanno una missione primaria definita, sebbene possano essere incaricati di osservare l'area intorno al veicolo di ascesa marziano o di osservare il razzo mentre decolla dal Pianeta Rosso, ha detto Cook. Questo nuovo design è stato stimolato in parte dalle prestazioni impressionanti di altri veicoli che hanno ampiamente superato le aspettative, ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato della direzione della missione scientifica della NASA. Il rover Curiosity, che ha ispirato il design di Perseverance, festeggerà 10 anni su Marte il 5 agosto. Ingenuity inizialmente era autorizzato per un piano di 5 voli, ma fino ad oggi ha volato 29 volte sul Pianeta Rosso.

La NASA ha anche annunciato durante la conferenza stampa relativa a MSR che il rover Perseverance sta raccogliendo il suo 11° campione sul Pianeta Rosso. Quel campione, una roccia sedimentaria a grana fine, è stato selezionato per il suo potenziale nel preservare le firme biologiche che potrebbero essere la chiave per aiutare gli scienziati a valutare le possibilità di vita su Marte.