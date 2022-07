Il vento su Marte: onde blu sul Pianeta Rosso

Sebbene Marte sia il Pianeta Rosso, le immagini in falsi colori possono aiutarci a conoscere il suo clima e la sua geologia: l'immagine a corredo dell'articolo mostra una varietà di caratteristiche legate al vento vicino al centro del cratere Gamboa. Dune di sabbia più grandi formano creste sinuose e cupole.

Ci sono piccole onde o increspature sulle cime delle dune, a pochi metri da cresta a cresta: queste si fondono in mega increspature più grandi a circa 10 metri l'una dall'altra che si irradiano verso l'esterno dalle dune. Le formazioni più grandi e luminose che sono più o meno parallele sono chiamate "Creste Eoliane Trasverse" (TAR). Queste TAR sono ricoperte da sabbia molto grossolana.

Le mega-increspature appaiono blu-verdi su un lato mentre le TAR appaiono blu luminoso sull'altro. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le TAR si stanno muovendo attivamente sotto la forza del vento, rimuovendo la polvere più scura e rendendola più luminosa. Tutte queste diverse caratteristiche possono indicare da che parte stava soffiando il vento quando si sono formate. Essere in grado di studiare tali fenomeni così da vicino ci permette di vedere le loro relazioni e di confrontare le caratteristiche per esaminare di cosa sono fatte e come si sono formate.