Matera, cavallo stramazza a terra e muore mentre trascina una carrozza: la denuncia di AIDAA

Un cavallo che stava trainando una carrozza è deceduto ieri, intorno alle 13:15, probabilmente a causa di un infarto. Il terribile episodio è avvenuto sulla Strada Statale 7, a poche decine di metri da uno degli accessi al centro urbano di Matera, via San Vito.

Un esposto alla procura della repubblica di Matera sarà inviato nella giornata di lunedì da AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, in relazione alla morte dell’animale. “Il cavallo stava facendo una passeggiata privata con il suo cocchiere, quando è stramazzato a terra forse a causa del grande caldo – scrivono gli animalisti di AIDAA in una nota stampa – il nostro esposto ha lo scopo di far emergere le motivazioni per cui questo bellissimo cavallo è morto. Vorremmo infine ricordare – concludono gli animalisti – che con queste temperature far muovere i cavalli a traino di carrozze e qualsiasi altro mezzo mette a repentaglio la salute degli stessi animali e che tale comportamento potrebbe essere inquadrato nel reato di maltrattamento di animale ai sensi dell’articolo 544 del codice penale“.