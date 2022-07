Questo mese è stato il luglio più siccitoso per l'Inghilterra dal 1911: lo ha reso noto il Met Office, il servizio meteo del Regno Unito. Gli ultimi dati hanno rivelato che ci sono stati solo 15,8 mm di pioggia in media in territorio inglese, solo il 24% della quantità che ci si aspetterebbe in media. L'agenzia meteorologica ha affermato che in questa fase del mese - fino al 26 luglio - avrebbe dovuto registrare oltre tre quarti della pioggia mensile.