Meteo Lombardia: temperature in aumento, venerdì punte di +35°C

“Sull’Europa occidentale è presente un campo di alta pressione, indebolito sul suo fianco orientale da una saccatura in discesa sull’Europa centro e sudorientale che determinerà avvezione di aria relativamente più fresca in quota con associata debole instabilità prevalentemente concentrata sulla fascia alpina e prealpina. Dal pomeriggio di martedì decisa rimonta anticiclonica sul Bacino del Mediterraneo, con apporto di masse d’aria calda e graduale aumento dei valori massimi a oltre +35°C venerdì in pianura, mentre sui rilievi alpini lieve flessione del geopotenziale nella giornata di giovedì che potrà favorire deboli rovesci sparsi o isolati temporali“: queste le previsioni meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia.

Domani cielo da poco a irregolarmente nuvoloso per nubi a media e alta quota.

Precipitazioni: possibili deboli isolati rovesci nella notte su Appennino e bassa pianura occidentale, tra tarda mattinata e primo pomeriggio deboli isolati rovesci sui rilievi orientali.

Temperature: minime e massime stazonarie. In pianura minime tra 19 e 22°C, massime tra 30 e 33°C.

Zero termico: a circa 3800 metri nella notte, in rialzo a circa 4100 metri dal mattino a partire da ovest.

Venti: in pianura deboli a tratti moderati orientali, in montagna da deboli a moderati settentrionali, in rinforzo sui crinali alpini di confine.