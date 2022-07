Meteo Puglia, record a Galatina: giugno mai così caldo

MeteoWeb

In questo inizio dell’estate, siamo alle prese con ricorrenti ondate di caldo africano che stanno stabilendo nuovi record di temperatura in varie località. Anche Galatina, località in provincia di Lecce, ha registrato un nuovo record: giugno 2022 è stato il suo giugno più caldo di sempre. La stazione di Galatina della rete di monitoraggio dell’Aeronautica Militare ha, infatti, registrato una temperatura media complessiva di +26,2°C, la più alta dal 1951 ad oggi. Battuto di un solo decimo il precedente record risalente al 2003.