Meteo Sicilia: temperature in calo nei prossimi giorni

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso oggi un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido per la giornata di domani, venerdì 8 luglio. Previsto un calo delle temperature, con il livello di allerta che scende a giallo per le città di Palermo, Catania e Messina. Ulteriore calo per sabato 9, quando il livello di allerta sarà 0 (codice verde), con temperatura percepita di +28°C a Palermo, +29°C a Messina e +33°C a Catania.

Per la giornata di domani, è stata emessa comunque un’allerta rossa per rischio incendi in 4 province: Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa.