Meteo, le temperature massime di oggi: +41°C ad Orvieto, +25°C a Domodossola

Il forte caldo che pende come una spada di Damocle sull’Italia sta per dare una tregua: dal Polo Nord è in arrivo un fronte freddo che potrebbe portare maltempo estremo. Oggi, intanto, le temperature hanno fatto registrare picchi di +41°C al Centro e +39°C in Friuli Venezia Giulia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 4 luglio, in alcune località italiane: